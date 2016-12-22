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В Кургане обрушились перекрытия в магазине «Магнит»
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В Кургане обрушились перекрытия в магазине «Магнит»
Общество, 15:29
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В Кургане обрушились перекрытия в магазине «Магнит»

В одном из магазинов «Магнит» в Кургане обрушились перекрытия. Об этом заявили РБК в пресс-службе регионального МЧС.

«[Произошло] обрушение перекрытий со второго на первый этаж. В настоящее время проведен первичный осмотр всех этажей здания пожарными и спасателями на наличие людей, все люди эвакуированы. Угрозы разрушения здания нет», — заявили в министерстве. Погибших и пострадавших нет.

На горячей линии «Магнита» РБК сообщили, что после обрушения перекрытий в здании магазин закрыт.

«Магазин «Магнит» расположен на первом этаже здания на правах аренды. Сотрудники своевременно заметили деформацию потолка и оперативно эвакуировали покупателей и персонал», — сообщил позднее РБК представитель «Магнита».

В региональном ГУ МЧС уточнили «РИА Новости», что из здания эвакуировали 33 человека.

Следственное управление СКР по Курганской области организовало доследственную проверку по факту обрушения перекрытия в супермаркете.

Теги: «Магнит» , Курган , ГУ МЧС России , обрушение
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