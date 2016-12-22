СК начал проверку после обрушения крыши магазина в Рыбинске

Следственный комитет (СК) России начал проверку по факту обрушения крыши магазина в городе Рыбинск в Ярославской области. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального управления СК.

По предварительным данным СК, пострадавших нет. Инцидент произошел вечером 21 апреля, обрушилась крыша в магазине «Дикси» по адресу: улица Толбухина, дом 13а, сообщает газета «Рыбинские известия». По данным газеты, в результате происшествия пострадали два человека.

В начале апреля в магазине «Магнит» в Кургане обрушились перекрытия со второго на первый этаж, сообщали РБК в пресс-службе регионального МЧС. В результате обрушения никто не пострадал, 33 посетителей магазина экстренно эвакуировали.