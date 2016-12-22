Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 61,91 61,08 EUR Нал. 76,32 74,98 USD Бирж. 60,89 +0,04 EUR Бирж. 75,19 -0,09 USD ЦБ. 61,32 +0,46 EUR ЦБ. 75,65 +0,25 EUR/USD 1,23 -0,01 BTC/USD Бирж. 8874,00 -28,00 MOEX 2232,66 +0,39% RTS 1145,80 -0,68% Brent 73,71 +0,15% DJIA 24462,94 -0,82% Nasdaq 7146,13 -1,27% FTSE 7368,17 +0,54%
СК начал проверку после обрушения крыши магазина в Рыбинске
Лента новостей
Как французские стартаперы стали продавать «умные» трусы для радиофобов 08:38, Технологии и медиа В Китае 17 человек погибли из-за столкновения двух «драконьих» лодок 08:27, Общество Иран пригрозил возобновить ядерную программу после выхода США из сделки 08:23, Политика В США предложили новое место для памятника погибшим советским летчикам 08:11, Общество Госдеп призвал Киев повысить тарифы на газ и создать независимый суд 07:47, Политика В США при крушении легкомоторного самолета погиб пилот 07:27, Общество Серж Саргсян назвал условия своей отставки с поста премьера Армении 06:38, Общество Советники Трампа посчитали ловушкой отказ КНДР от ядерных испытаний 06:24, Политика СМИ узнали о желании США оставить авианосную группу в Средиземноморье 05:42, Политика В Японии умерла старейшая жительница планеты 05:40, Общество Меню первого обеда на борту «Титаника» продали за $140 тыс. 04:40, Общество Эрдоган заявил об угрозе Турции со стороны США 03:53, Политика В Великобритании признали невозможность полной защиты от кибератаки 03:39, Политика В США ввели в строй военный корабль с лазерной пушкой 02:48, Технологии и медиа Умер игравший в фильмах о Гарри Поттере и Остине Пауэрсе актер 01:49, Общество Пользователи сообщили о проблемах с доступом к Google в России 01:37, Общество Число обесточенных населенных пунктов в Центральной России достигло 900 00:46, Общество Охрана сбила беспилотник над королевским дворцом в Эр-Рияде 00:33, Политика «Барселона» забила пять голов в финале Кубка Испании 00:22, Спорт В Подмосковье восстановлена часть нарушенного ураганом электроснабжения 00:15, Общество ЕС и Мексика предварительно договорились о зоне свободной торговли 21 апр, 23:35, Экономика Ураган обесточил 550 населенных пунктов в Центральной России 21 апр, 22:53, Общество Власти Подмосковья уточнили число пострадавших от урагана 21 апр, 22:06, Общество Сборная России по хоккею проиграла второй матч подряд после ухода Знарка 21 апр, 22:06, Спорт Лидер ереванских протестов рассказал о переговорах с президентом Армении 21 апр, 21:28, Общество «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу в полуфинале Кубка Англии 21 апр, 21:27, Спорт Reuters узнал о заморозке активов «Реновы» Вексельберга на $1,5 млрд 21 апр, 21:16, Бизнес Кадыров пригласил и.о. главы Госдепа в грозненский СИЗО 21 апр, 21:02, Общество
СК начал проверку после обрушения крыши магазина в Рыбинске
Общество, 09:23
0
СК начал проверку после обрушения крыши магазина в Рыбинске

Следственный комитет (СК) России начал проверку по факту обрушения крыши магазина в городе Рыбинск в Ярославской области. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального управления СК.

По предварительным данным СК, пострадавших нет. Инцидент произошел вечером 21 апреля, обрушилась крыша в магазине «Дикси» по адресу: улица Толбухина, дом 13а, сообщает газета «Рыбинские известия». По данным газеты, в результате происшествия пострадали два человека.

В начале апреля в магазине «Магнит» в Кургане обрушились перекрытия со второго на первый этаж, сообщали РБК в пресс-службе регионального МЧС. В результате обрушения никто не пострадал, 33 посетителей магазина экстренно эвакуировали.

Теги: Рыбинск , обрушение крыши , ГСУ СКР
Главное
Иран пригрозил возобновить ядерную программу после выхода США из сделки Политика
Материалы по теме
Прокуратура проверит действия мэрии Владивостока после обрушения дома Общество
Во Владивостоке частично обрушилась пристройка столетнего дома Общество
СК возбудил дело после обрушения потолка в ТЦ под Челябинском Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.