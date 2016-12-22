ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,01 66,93 EUR Нал. 77,83 76,40 USD Бирж. 67,03 +0,19 EUR Бирж. 76,70 +0,73 USD ЦБ. 66,88 -0,02 EUR ЦБ. 76,18 +0,13 EUR/USD 1,14 +0,01 BTC/USD Бирж. 6354,30 -111,40 IMOEX 2255,12 -0,26% RTSI 1052,74 -1,29% Brent 71,71 +0,87% DJIA 25669,32 +0,43% Nasdaq 7816,33 +0,13%
СМИ узнали о планах Минобороны Японии запросить рекордный бюджет
Лента новостей
СМИ узнали о планах Минобороны Японии запросить рекордный бюджет 09:56, Экономика Матвиенко рассказала о провале «либерального проекта» миропорядка 09:37, Политика Бизнес без опасности: как изменились атаки хакеров и кто стал мишенью 09:24, РБК и Microsoft ГИБДД назвала причину ДТП с автобусом из Тбилиси на Ставрополье 09:16, Общество СМИ опубликовали видео тоста и танца Путина на свадьбе главы МИД Австрии 08:54, Политика СМИ узнали о планах Японии перевозить грузы по Транссибу 08:50, Экономика Украинский журналист раскритиковал военную технику перед парадом в Киеве 08:11, Политика Кадыров прокомментировал бой Емельяненко и Джонсона 07:37, Общество В Приморье один человек погиб в столкновении автобуса и внедорожника 07:08, Общество В США советницу законодателя наказали за портрет Путина в капитолии 06:56, Политика Туристка из Барнаула умерла от переохлаждения в Камчатском крае 06:32, Общество В Ставропольском крае двое погибли в ДТП с автобусом из Тбилиси 06:04, Общество Совладелец бренда Superdry потратил £1 млн на новый референдум по Brexit 05:48, Политика Дипломаты сравнили с пыткой новый режим содержания Бутиной в тюрьме в США 05:30, Политика В Совфеде пообещали жестко ответить на задержание «Механика Погодина» 04:54, Политика «Роскосмос» назвал дату полета на орбиту космонавта из ОАЭ 04:35, Общество Землетрясение магнитудой 8,2 произошло недалеко от Фиджи 04:13, Общество В Иране предложили не отмечать в паспортах туристов посещение страны 03:54, Политика Песков отверг возможность совещания у Путина об изъятии сверхдоходов 03:41, Политика Польские прокуроры назвали причину катастрофы автобуса с украинцами 03:38, Общество Трамп назвал следствие о его сговоре с Москвой самым прозрачным в истории 02:43, Политика Кубанский казачий хор рассказал о песнях на свадьбе главы МИД Австрии 02:43, Общество Трамп заявил о развитии армии США вместо помощи Сирии 02:13, Политика Путин и Меркель высказались против «нападок» на «Северный поток-2» 01:41, Политика Алена Владимирская — об офисном общении, small talk и личном пространстве 01:40, Партнерский материал Емельяненко рекомендовали посетить больницу после боя с Джонсоном 01:14, Общество В Москве ввели план «Перехват» после стрельбы из Range Rover 00:54, Общество МИД Грузии сообщил об исчезновении танкера с 17 моряками у берегов Африки 00:33, Общество
СМИ узнали о планах Минобороны Японии запросить рекордный бюджет
Экономика, 09:56
0
СМИ узнали о планах Минобороны Японии запросить рекордный бюджет

Японское Министерство обороны планирует запросить рекордный бюджет в размере 5,3 трлн иен ($47,9 млрд) на 2019 финансовый год. Об этом пишет The Japan Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что эта сумма на 100 млрд иен ($904,6 млн)  превышает бюджет 2018 финансового года. По словам источников, увеличение связано с намерением закупить американские системы ПРО Aegis Ashore, которые Минобороны планирует разместить в префектурах Акита и Ямагути.

Как пишет газета, ведомство намерено усилить защиту Японии от баллистических ракет, так как полагает, что ситуация с угрозой, исходящей от Пхеньяна, не изменилась даже после апрельского саммита США — КНДР.

Власти Японии утвердили установку в стране комплексов ПРО Aegis Ashore
Политика

В конце июля СМИ сообщили, что Минобороны Японии планирует увеличить расходы на развертывание двух комплексов ПВО Aegis Ashore на на 20–30%, до 250 млрд иен ($2,2 млрд). Увеличение расходов связано с установкой на комплексы нового американского радара.

Японский кабмин одобрил покупку Aegis Ashore у США в декабре 2017 года. Стоимость комплексов составляет $1,8 млрд.

 

Теги: Япония , деньги , Бюджет , ПВО
Главное
Матвиенко рассказала о провале «либерального проекта» миропорядка Политика
Материалы по теме
СМИ сообщили об увеличении стоимости для Японии комплексов ПРО США Политика
Власти Японии утвердили установку в стране комплексов ПРО Aegis Ashore Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter