СМИ узнали о планах Минобороны Японии запросить рекордный бюджет

Японское Министерство обороны планирует запросить рекордный бюджет в размере 5,3 трлн иен ($47,9 млрд) на 2019 финансовый год. Об этом пишет The Japan Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что эта сумма на 100 млрд иен ($904,6 млн) превышает бюджет 2018 финансового года. По словам источников, увеличение связано с намерением закупить американские системы ПРО Aegis Ashore, которые Минобороны планирует разместить в префектурах Акита и Ямагути.

Как пишет газета, ведомство намерено усилить защиту Японии от баллистических ракет, так как полагает, что ситуация с угрозой, исходящей от Пхеньяна, не изменилась даже после апрельского саммита США — КНДР.

В конце июля СМИ сообщили, что Минобороны Японии планирует увеличить расходы на развертывание двух комплексов ПВО Aegis Ashore на на 20–30%, до 250 млрд иен ($2,2 млрд). Увеличение расходов связано с установкой на комплексы нового американского радара.

Японский кабмин одобрил покупку Aegis Ashore у США в декабре 2017 года. Стоимость комплексов составляет $1,8 млрд.



