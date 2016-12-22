СМИ сообщили об увеличении стоимости для Японии комплексов ПРО США

Министерство обороны Японии намерено увеличить расходы на развертывание двух наземных комплексов ПРО Aegis Ashore на 20–30%, до 250 млрд иен ($2,2 млрд). Об этом сообщили неназванные чиновники, пишет японское издание Mainichi Shimbun.



Как отмечается в сообщении, повышение расходов связано с установкой на комплексы противоракетной обороны нового американского радара, который превосходит по характеристикам уже предустановленный на Aegis. Японское Минобороны планирует включить эти расходы в бюджет на следующий финансовый год.



В Министерстве обороны Японии сказали изданию, что американский комплекс ПРО предлагается разместить в городе Акита на севере страны. Источник издания отмечает, что такое решение было принято, чтобы повысить обороноспособность страны на фоне непредсказуемой ситуации на Корейском полуострове. Планируется установить Aegis Ashore в 2023 финансовом году. Также рассматривается вариант его установки в городе Хагши в префектуре Ямагути на острове Хонсю. Оба этих региона находятся на побережье Японии.



Японский кабмин одобрил покупку Aegis Ashore у США в декабре 2017 года. Стоимость комплексов составляет $1,8 млрд. Как полагают в Токио, что они смогут защитить от ракетной атаки со стороны КНДР всю территорию страны. На данный момент Япония располагает системой ПРО SM-3. Она установлена на эсминцах системы Aegis японских ВМС и комплексах Patriot PAC-3 наземного базирования.



Aegis Ashore — это версия системы Aegis, которая предназначена для развертывания на земле. В 2016 году эти комплексы были установлены в Румынии. Япония заявила о планах купить их у США в сентября 2017 году после ядерных испытаний, которые провела Северная Корея.



Как заявил в ноябре 2017 года глава МИД России Сергей Лавров, размещение американской системы ПРО в Японии не поможет установить безопасность в регионе. В Москве полагают, что меры, которые принимают США и их союзники, «абсолютно непропорциональны тому, что необходимо сделать», сказал российский министр иностранных дел.