Совладелец бренда Superdry потратил £1 млн на новый референдум по Brexit

Британский миллионер и совладелец бренда одежды Superdry Джулиан Данкертон пожертвовал £1 млн ($1,28 млн) общественной кампании People’s Vote, организаторы которой требуют проведения нового референдума о выходе Великобритании из Евросоюза, сообщает Guardian.

По словам Данкертона, он увидел в общественной кампании «реальный шанс вернуть все назад». Миллионер добавил, что, если бы Brexit произошел 20 лет назад, его бренд Superdry не смог бы стать успешным из-за проблем с пошлинами на импорт.

По итогам референдума в 2016 году, 51,9% британцев проголосовали за выход из состава ЕС. В 2017-ом Лондон и Брюссель начали обсуждать условия выхода Великобритании.

В конце июля британский министр по Brexit Доминик Рааб заявил, что если до выхода Великобритания и ЕС не заключат торгового соглашения, то британская сторона откажется от выплаты £39 млрд ($50 млрд) компенсаций.