В Иране предложили не отмечать в паспортах туристов посещение страны

Власти Ирана предложили перестать делать отметки о посещении страны в паспортах иностранцев из-за санкций США, заявил глава организации культурного наследия, ремесел и организации туризма Ирана Али Асгар Мунэсан, передает Mehr News Agency.
По его словам, соответствующий законопроект одобрил он сам, а также МИД, Минпромторг и полиция Ирана. Однако, для того, чтобы изменения вступили в силу, необходимо одобрение иранского совета министров.
Мунэсан отметил, что за последние четыре месяца число туристов, приехавших в Иран увеличилось на 38%, однако количество европейцев среди них снизилось, что повлияло на работу 4- и 5-звездочных отелей.
Отношения Вашингтона и Тегерана обострились после выхода США из ядерного соглашения с Ираном в мае. В августе США возобновили действие своих санкций в отношении Ирана.