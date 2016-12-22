Число жертв обрушения моста в Италии возросло до 43 человек

Число жертв обрушения моста в итальянском городе Генуе возросло до 43 человек. Об этом сообщают агентство ANSA и телеканал RaiNews24. Ранее сообщалось о 41 погибшем.



Как отмечает ANSA, в больнице скончался 36-летний водитель из Румынии, который находился в тяжелом состоянии. По данным RaiNews24, также в субботу, 18 августа, было найдено под обломками тело еще одного погибшего.



​В субботу, 18 августа, прошли похороны жертв крушения моста. На официальной церемонии прощания присутствовал президент Италии Серджо Маттарелла. Он также принял участие в заупокойной мессе. Кроме того, в траурной церемонии участвовали руководители компании Autostrade per l'Italia, которая является оператором автомобильных дорог.

Автомобильный мост Моранди в Генуе обрушился во вторник, 14 августа. Один из его пролетов рухнул, когда на нем находилось более 35 автомобилей. Как полагают в итальянской прокуратуре, причиной крушения мог стать человеческий фактор.



Министерство транспорта Италии поручило компании — оператору автомагистралей Autostrade per l'Italia восстановить обрушившийся мост за своей счет. Кроме того, в отношении данной фирмы было начато расследование.