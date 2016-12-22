Арестованную в США Бутину перевели в другую тюрьму

Заключенную в США россиянку Марию Бутину по неясным причинам перевели в тюрьму Александрии в штате Вирджиния. Об этом заявил адвокат россиянки Роберт Дрисколл, передает ТАСС. Ранее она находилась в тюрьме в штате Вашингтон.



По его словам, это произошло вечером в пятницу, 17 августа. Сам адвокат посетил ее утром в субботу, 18 августа. Он отметил, что причины перевода его подзащитной ему не назвали, а также его не поставили в известность о происходящем. Другие детали Дрисколл не раскрыл.



В посольстве России в США подтвердили перевод Бутиной в другую тюрьму, передает «РИА Новости».

Бутина была задержана в США 15 июля. Американские власти обвиняют ее в работе в качестве иностранного агента без соответственного разрешения, а также в сговоре, чтобы работать в интересах иностранного государства. Бутина была арестована 18 июля. В МИД России считают, что обвинения против россиянки сфабрикованы. Защита Бутиной утверждает, что она не является иностранным агентом и находится в Соединенных Штатах по студенческой визе.