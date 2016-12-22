Лукашенко поручил подготовить замену белорусским министрам

На такие меры президент Белоруссии пошел, поскольку многие главы министерств не выполняют его поручений из-за «пофигистического отношения»

Александр Лукашенко (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании правительства поручил подготовить ему предложения о заменах в руководстве страны, передает местное агентство БелТА.

Глава государства отметил, что министры не выполняют его поручений из-за «пофигистического отношения».

«Поэтому на этой неделе внести предложения по замене всего руководства правительства, всей верхушки из резерва кадров, который мною сформирован, — потребовал Лукашенко. — Хватит смотреть им в рот, и они будут нам рассказывать, как им сложно, как им трудно!»

В первую очередь президент намерен подготовить замену министрам промышленности и строительства Виталию Вовку и Анатолию Черному, которых потребовал немедленно отправить в отставку. Он также заявил о полном служебном несоответствии председателя Госкомвоенпрома Олега Двигалева и госсекретаря Совета безопасности Станислава Зася.

«Не поправят к осени дело, не доложат мне по каждому предприятию — пойдут туда же. Всех остальных ответственных и прочих я просто предупреждаю», — сказал Лукашенко.

Еще президент Белоруссии потребовал отправить в отставку председателя Оршанского райисполкома Александра Позняка и найти ему другую работу, а также объявить строгий выговор председателю Витебского облисполкома Николаю Шерстневу.

В ходе своей поездки в Оршанский район на востоке республики лидер страны подверг жесткой критике качество работы местных органов власти, руководителей отдельных отраслей и предприятий и отметил, что все поручения, которые он давал им, были провалены.

Кроме того, Лукашенко обвинил в недоработке развития сферы здравоохранения вице-премьера Василия Жарко и подчеркнул, что в курируемом им направлении «коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером подгоняет».

«Вы мне будете рассказывать о героизме? Президент поставил публично перед народом железобетонно задачу. Решить — и точка. А вы занялись саботажем», — охарактеризовал ситуацию в целом глава государства.

В середине июля в Белоруссии задержали заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого. Он был помещен под стражу по делу о коррупции при госрегистрации медицинских изделий и выборе поставщиков медтехники. По данным КГБ страны, размер взяток составлял от $2,4 тыс. до $10 тыс. За полгода до этого КГБ республики задержал помощника президента Сергея Ровнейко, также по подозрению в получении взятки.