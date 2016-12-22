Семья осужденного российского летчика Ярошенко получила визу в США

Супруга и дочь российского летчика Константина Ярошенко, приговоренного в США к 20 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, получили американскую визу, рассказала «Известиям» жена россиянина Виктория Ярошенко.

По ее словам, в последний раз они с супругом виделись в 2011 году. «Мы хотели бы пробыть в США около месяца. Но ситуацию осложняют материальные трудности, поэтому сейчас мы ищем самые доступные авиабилеты», - сказала она.

В 2010 году Ярошенко задержали в Либерии и экстрадировали в США. Там его обвинили в контрабанде наркотиков и приговорили к 20 годам лишения свободы. В 2017 году уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к президенту США Дональду Трампа помиловать россиянина, но глава Белого дома не нашел для этого оснований.

В июне Ярошенко пожаловался на условия содержания в тюрьме в городе Данберри (штат Коннектикут). Он заявил, что его разместили в «казарме с двухъярусными железными нарами», на которых нет подушек и матраса. Ярошенко также пожаловался на ухудшение состояния своего здоровья. В российском посольстве передали в Госдеп США дипломатическую ноту с требованием улучшить условия его содержания в тюрьме.