Экипаж «Механика Погодина» не пустил на борт портовую инспекцию в Херсоне

Экипаж российского судна «Механик Погодин», задержанного в украинском порту Херсона, не пустил на борт инспекцию портового контроля. Об этом сообщается на сайте судоходной компании ООО «В.Ф. Танкер».
«В связи с отсутствием правовых оснований экипаж судна не пропустил инспекцию на танкер», — говорится в сообщении.
Инспекция портового контроля прибыла к танкеру 17 августа. Она планировала провести проверку после анонимной жалобы о «неудовлетворительном состоянии судна». По словам инспекторов, она поступила от одного из членов экипажа.
Компания отмечает, что за семь дней задержания в порту ни к судну, ни к судовладельцу не предъявили перечень претензий. При этом капитан судна уведомлял администрацию порта об отсутствии претензий членов экипажа к содержанию судна. Он также подал морской протест в связи с незаконным удержанием «Механика Погодина».
Как сообщили агентству ТАСС в компании «В.Ф. Танкер», генеральный консул России на Украине посетил судно и отметил, что на борту в полном объеме есть продукты и медикаменты.
«Команда чувствует себя хорошо», — рассказали в компании.
Ранее команда «Механика Погодина» дважды пресекала попытки проникнуть на судно. 16 августа шесть человек представились сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственной пограничной службы страны, однако не предъявили документы. Они хотели провести на судне проверку, но не объяснили ее цели. В тот же день 11 человек, представившихся экологами, хотели проникнуть на танкер с проверкой на соответствие требованиям экологической безопасности. Экипаж никого не пустил на судно.
Танкер «Михаил Погодин» задержали в порту Херсона 10 августа. Постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин заявлял, что СБУ планирует арестовать судно, так как оно принадлежит попавшей под украинские санкции компании. «РБК Украина» сообщал со ссылкой на пресс-службу Энергетической таможни Государственной фискальной службы Украины, что танкер пытался осуществить «незаконную выгрузку нефтепродуктов». В связи с проверками экипаж судна выражал опасения по поводу силового захвата «Механика Погодина».