Экипаж задержанного в Херсоне танкера заявил об угрозе захвата судна

Экипаж российского судна «Механик Погодин», которое уже пять дней находится в порту Херсона, рассказал о предстоящей проверке и заявил, что опасается силового захвата танкера, сообщается на сайте оператора судна ООО «В.Ф. Танкер».

«В среду 15 августа капитану теплохода «Механик Погодин» поступила информация о возможной проверке, связанной с якобы неудовлетворительным состоянием судна», — говорится в сообщении. Там отметили, что танкер уже прошел необходимые проверки в украинском порту Южный со 2 по 7 июля и заявили, что основания для этой проверки не связаны с причинами, из-за которых судно было задержано. По мнению оператора судна, новая проверка говорит о том, что у блокирования танкера в Херсоне нет законных оснований.

«Попытка проникновения на судно значительного количества людей под видом каких-либо проверок вызывает опасения силового захвата судна», — отметили в «В.Ф. Танкер».

Оператор судна подчеркнул, что ранее «Механик Погодин» получил предписание от СБУ, претензии от таможенной службы, также танкеру запрещено выходить из Херсона по решению погранслужбы Украины. Однако, по словам оператора, ни в одном из указанных ведомств не ответили на запросы капитана и судовладельца о перечне нарушений.

«Все это свидетельствует о «мучительном» поиске украинскими властями формальных поводов для задержания судна», — заявили в «В.Ф. Танкер».

«Механик Погодин» стоит в порту Херсона с 10 августа, после того как его задержали береговые власти Украины. Постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин объяснил задержание тем, что судно принадлежит компании, которая попала в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны, по его словам, танкер покинет Херсон «не скоро».Капитан судна Михаил Замятин ранее говорил, что у «Механика Погодина» было разрешение на вход в порт Херсона.