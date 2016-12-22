РФС попросил УЕФА прояснить детали нападения на российских журналистов

Российский футбольный союз (РФС) обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой прояснить обстоятельства нападения фанатов греческого футбольного клуба ПАОК на российских журналистов во время матча со «Спартаком» 8 августа. Об этом рассказал и.о. главы союза Александр Алаев, передает ТАСС.

Он уточнил, что РФС направил письма в контрольно-дисциплинарную и этическую комиссию. Алаев добавил, что собственное расследование произошедшего провел и РФС, собранные в рамках него материалы также были направлены в УЕФА.

«На наш взгляд, основания для возбуждения дисциплинарного производства в отношении ФК ПАОК могут иметь место, и мы очень рассчитываем на объективное расследование и принятые решения в соответствии с дисциплинарным регламентом УЕФА», — сказал он.

Корреспондент портала Sport24 Максим Алланазаров рассказал РБК, что болельщики ПАОК напали на журналистов перед матчем, который проходил в Салониках. «Болельщики ПАОК услышали русскую речь, начали провоцировать. Одному из наших друзей ударили по лицу, ногой по ноге», — сообщил он.

10 августа УЕФА отказался открывать дисциплинарное дело из-за нападения на журналистов. В пресс-службе пояснили РБК, что организация не нашла в сообщениях о произошедшем «достаточных оснований» для начала расследования.