В коалиции США рассказали о подготовке к финальной стадии борьбы с ИГ

Спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России) Бретт Макгерк заявил журналистам, что силы США остаются в Сирии и нацелены на окончательную победу над ИГ. Его слова привел у себя в Twitter корреспондент издания Guardian Джулиан Боргер. Макгерк затем ретвитнул сообщение журналиста.

«Мы остаемся в Сирии. Цель — окончательная победа над ИГ. Мы пока еще не перешли к финальной стадии по борьбе с «физическим» халифатом, она готовится сейчас», — сказал он.

Ранее в пятницу, 17 августа, Госдепартамент США объявил о том, что власти перенаправят выделенные на стабилизацию ситуации внутри страны $230 млн на другие цели. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт, Вашингтон пошел на такой шаг, потому что собрал на эти цели достаточную сумму от своих партнеров: около $300 млн от коалиции, а также $100 млн от Саудовской Аравии и $450 млн ​от ОАЭ.