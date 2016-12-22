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СК возбудил два дела после артиллерийских обстрелов в Донбассе
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СК возбудил два дела после артиллерийских обстрелов в Донбассе
Общество, 10:00
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СК возбудил два дела после артиллерийских обстрелов в Донбассе

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по факту артиллерийских обстрелов бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенных пунктов Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СК, 5 августа ВСУ произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения гражданских инфраструктурных объектов в Горловке. «В результате этих преступных действий не участвующий в вооруженном конфликте мирный житель 1981 года рождения получил осколочные ранения», — отметили в пресс-службе.

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Кроме того, как сообщили в Следственном комитете, украинские военные 14 августа совершили артобстрел гражданских объектов в селе Коминтерново Волновахского района. В результате обстрела пострадала местная жительница.

По фактам обстрелов ГСУ СК России возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

В июне Следственный комитет возбудил четыре уголовных дела после обстрела западной части Горловки, Коминтерново и Саханки Новоазовского района, а также Докучаевска.

Теги: артиллерийский обстрел , ДНР , Донбасс , ВСУ , Горловка , Коминтерново , уголовные дела , Следственный комитет РФ ...
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