СК возбудил два дела после артиллерийских обстрелов в Донбассе

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по факту артиллерийских обстрелов бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенных пунктов Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным СК, 5 августа ВСУ произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения гражданских инфраструктурных объектов в Горловке. «В результате этих преступных действий не участвующий в вооруженном конфликте мирный житель 1981 года рождения получил осколочные ранения», — отметили в пресс-службе.
Кроме того, как сообщили в Следственном комитете, украинские военные 14 августа совершили артобстрел гражданских объектов в селе Коминтерново Волновахского района. В результате обстрела пострадала местная жительница.
По фактам обстрелов ГСУ СК России возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).
В июне Следственный комитет возбудил четыре уголовных дела после обстрела западной части Горловки, Коминтерново и Саханки Новоазовского района, а также Докучаевска.