«МиГ» рассказал о проекте второго российского самолета пятого поколения

Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» начала разработку истребителя-перехватчика пятого поколения МиГ-41. Об этом заявил глава компании Илья Тарасенко, сообщает «Интерфакс».

«Это не мифический проект, он для «МиГ» давнишний. Мы — основоположники этого проекта. Сейчас под эгидой Объединенной авиастроительной корпорации идут интенсивные работы, поэтому в скором времени мы представим это общественности», — заявил он.

По словам Тарасенко, жизненный цикл предшественника — МиГ-31 — завершится через десять лет и ему понадобится замена.

В июне Минобороны заключило контракт на поставку 12 истребителей пятого поколения Су-57. Это первый российский истребитель пятого поколения. Характеристики самолета засекречены, однако известно, что на вооружении самолета будут стоят ракеты класса «воздух — воздух» и «воздух — земля».



