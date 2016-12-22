Группа МиГ-31 совершила беспосадочный перелет в Арктику длиной 4 тыс. км

Группа истребителей-перехватчиков МиГ-31, входящих в смешанный полк морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ), который базируется на Камчатке, совершила дальний беспосадочный перелет в район Арктики. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Истребители вылетели с аэродрома Елизово Камчатского края. Пролетев более 1,6 тыс. км, МиГ-31 в районе Анадыря произвели дозаправку в воздухе от самолетов Ил-78. «Продолжив полет, истребители долетели до побережья Чукотского моря и обогнули мыс Шмидта», — отметили в пресс-службе.

На обратном пути, как сообщили в ТОФ, истребители выполнили в воздухе еще одну дозаправку и успешно вернулись на аэродром базирования.

«Дальность беспосадочного перелета истребителей МиГ-31 составила более 4 тыс. километров, а длительность полета превысила 5 часов», — уточнили в пресс-службе Тихоокеанского флота.