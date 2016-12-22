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Пентагон перенес проведение военного парада в Вашингтоне
Политика, 05:58
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Пентагон перенес проведение военного парада в Вашингтоне

Военный парад, посвященный ветеранам и столетию окончания Первой мировой войны, который американский президент Дональд Трамп хотел провести в ноябре в Вашингтоне, перенесли на 2019 год. Об этом сообщил представитель американского Министерства обороны, передает Reuters.

По его словам, изначально планировалось провести парад 10 ноября.

Неназванный американский чиновник отметил, что пока точно не ясно, почему именно решили перенести парад. Он отметил, что стоимость проведения этого мероприятия вызывала сомнения, что и могло стать причиной принятия данного решения. Собеседник Reuters сообщил, что его стоимость была оценена в $92 млн. Он отметил, что пока бюджет не был одобрен министром обороны Джеймсом Мэттисом, и может быть изменен.

Трамп попросил Пентагон спланировать военный парад в Вашингтоне
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О том, что Трамп хотел провести военный парад, сообщалось в феврале. По его словам, таким образом, он хотел отпраздновать «военную мощь» своей страны. По словам источника газеты Washington Post в американском Минобороны, президент США вдохновился парадом на Елисейских полях, который он увидел во время визита во Франции, и захотел такой же.

По данным Reuters, ранее в Белом доме заявили, что проведение парада обойдется налогоплательщиком от $10 до $30 млн. Пока неясно с чем связан рост планируемых расходов на парад. Как говорится в документах Пентагона, в конце планируется полет «тяжелой авиации». В том числе, в ходе мероприятия будет показана военная техника, но не танки, чтобы не нанести ущерб инфраструктуре.

Как отмечает Reuters, в США редко проводятся парады. Так, в 1991 года танки и тысячи военных прошли через Вашингтон в честь изгнания иракских сил президента Саддама Хусейна из Кувейта во время войны в Персидском заливе.

В мае РБК сообщал, что на празднование Дня Победы в Москве было заложено в бюджете 615 млн руб ($9,2 млн).

Теги: Пентагон , военный парад , Дональд Трамп
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