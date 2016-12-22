Военные Эстонии прекратили поиски запущенной по ошибке ракеты НАТО

Эстонские военные решили прекратить активные поиски ракеты, случайно запущенной испанским истребителем, сообщается на сайте Сил обороны.



«Все места, где теоретически могла упасть ракета, были тщательно осмотрены. В течение двухнедельных поисков мы использовали три вертолета и пять наземных патрулей. В поисках также участвовали беспилотные летательные аппараты и саперы спасательного департамента», — сообщил командующий ВВС Эстонии полковник Рииво Валге.

Он отметил, что, несмотря на все усилия, место падения ракеты обнаружить не удалось, поэтому руководство пришло к выводу о нецелесообразности дальнейших поисков. Однако при поступлении новой информации они готовы сразу же продолжить поиск. Полковник сообщил, что ракета могла взорваться в воздухе или при контакте с землей, но нельзя также исключать, что взрывчатка осталась целой.



7 августа истребитель ВВС Испании Eurofighter, входящий в состав миссии НАТО в Эстонии, по ошибке запустил в северном направлении боевую ракету «воздух — воздух» AMRAAM. По поступившей информации, она упала в 40 км к северу от города Тарту. Длина ракеты — 3,7 м, боевая загрузка ракеты этого типа составляет 5–10 кг взрывчатого вещества.