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Письмо против Трампа подписали шесть экс-директоров ЦРУ
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Письмо против Трампа подписали шесть экс-директоров ЦРУ
Политика, 13:07
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Письмо против Трампа подписали шесть экс-директоров ЦРУ

Одиннадцать высокопоставленных бывших сотрудников ЦРУ подписали письмо с осуждением решения Белого дома лишить бывшего директора разведывательной службы Джона Бреннана доступа к секретным файлам. Об этом сообщает CBS, опубликовавшая сам текст письма с подписями. Подлинность документа также подтверждает издание The Daily Beast.

«Мы чувствуем себя вынужденными реагировать после неосмотрительных и беспрецедентных замечаний и действий Белого дома. Мы все знаем, что Джон — чрезвычайно талантливый, способный и патриотичный человек, который посвятил всю свою сознательную жизнь служению этой нации», — говорится в тексте письма.

В числе авторов письма значатся шесть бывших глав американской разведки — Уильям Вебстер, Джордж Тенета, Портер Госс, Майкл Хайден, Леон Панетта, Джеймс Клаппер и предшественник Бренана Дэвид Петреус. Все они называют решение Дональда Трампа «неуместным» и «глубоко прискорбным».

Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан лишился доступа к секретным данным в соответствии с распоряжением Дональда Трампа. Как объявила пресс-секретарь белого дома Сара Сандерс, это связано с тем, что Бреннан использовал доступ к засекреченным файлам для критики администрации и тем самым «сеял хаос».

Трамп отозвал у «посеявшего хаос» экс-главы ЦРУ допуск к секретным файлам
Политика

Сам экс-глава ЦРУ назвал это решение местью Белого дома и попыткой «наказать» его за критику президента США.

Бреннан стал главой ЦРУ в 2013 году и оставался на этом посту до 2017 года. После ухода в отставку он стал регулярно выступать с критикой в адрес Трампа.

Теги: ЦРУ , Дональд Трамп
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