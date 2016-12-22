Российскому танкеру «Механик Погодин» опять запретили выход из Херсона

Капитан украинского порта Херсон запретил российскому судну «Механик Погодин» выйти из акватории порта. Об этом сообщается на сайте оператора судна «В.Ф. Танкер».

По данным оператора, он сослался на ст.91 Кодекса торгового мореплавания Украины (Запрет на выход судна из морского порта), а также письмо украинской Государственной пограничной службы.

«Следует признать, что в данном случае отсутствуют нарушения, которые могли бы стать основанием к законному применению капитаном порта данной статьи КТМ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проверки судна не проводились ни в момент его захода в порт, ни на четвертый день его пребывания там. При этом требования о допущенных нарушениях к судну и экипажу также не заявлялись.

Оператор судна добавил, что капитану «Механика Погодина» не предъявили письмо украинской погранслужбы, поэтому оно «может расцениваться не иначе как формальный предлог для продолжения безосновательного задержания российского судна в порту Херсона».

«В адрес администрации (капитана) порта и таможенной службы направлены уведомления о незаконности и необоснованности задержки судна, а также ответственности за убытки, вызванные удержанием», — подчеркивается в сообщении.

Танкер находится в порту Херсона с 10 августа, когда его задержали береговые власти Украины. На следующий день постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин сказал, что судно выйдет из порта «не скоро», так как оно принадлежит компании, попавшей в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Капитан судна Михаил Замятн говорил, что у танкера было разрешение на вход в порт Херсона.