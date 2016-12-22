В Генштабе ВСУ рассказали о назначении выделенных США $250 млн

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в интервью «BBC Украина» рассказал, на что пойдут выделенные США $250 млн военной помощи.

По его словам, деньги будут потрачены на «наращивание возможностей противовоздушной обороны, современные средства радиоэлектронной борьбы, сферу медицинской помощи» и другие направления.

«Что именно будет учтено при распределении этой суммы — станет ясно позже», — добавил он.

13 августа президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год, утвердивший расходы на оборону в размере $716 млрд. Бюджет, в частности, предусматривает выделение Украине $250 млн на усиление безопасности.

В 2018 финансовом году Киеву было выделено $200 млн, однако в начале августа сенат США одобрил увеличение военной помощи на $50 млн.