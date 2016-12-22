В результате взрыва на шахте в Ростовской области погиб человек
Общество, 19:03
0
В результате взрыва на шахте в Ростовской области погиб человек
В результате взрыва на шахте «Обуховская» в Ростовской области погиб один человек, еще пятеро пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
В пресс-службе добавили, что пострадавшие госпитализированы. Причины взрыва пока не уточняются.
Источник агентства в экстренных службах региона отметил, что разрушений на шахте в результате взрыва нет, она работает в обычном режиме.
Накануне произошло обрушение на шахте «Северопесчанская» в Свердловской области. В результате инцидента погиб рабочий, еще один пострадал. Следственный комитет начал проверку.