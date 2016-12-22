На шахте в Свердловской области произошло обрушение

В результате несчастного случая при проведении горных работ на шахте «Северопесчанская» в Свердловской области один человек погиб, еще один пострадал. Об этом РБК сообщили на шахте «Северопесчанская».

«Администрация шахты «Северопесчанская» официально подтверждает факт несчастного случая при проведении горных работ, в результате которого один человек погиб, еще один пострадал. Пострадавшему оказана медицинская помощь. В настоящее время на шахте работает оперативный штаб, ликвидируются последствия, устанавливаются причины, которые привели к этой трагедии», — рассказали на шахте.

Ранее об обрушении на шахте в Краснотуринске в Свердловской области сообщили ТАСС в экстренных службах. Под завалами оказались два человека, отметил собеседник агентства. По его данным, в шахте находились более 130 горняков, их эвакуация не потребовалась.

Источник «РИА Новости» в экстренных службах сообщил, что инцидент произошел на шахта «Северопесчанская» (ОАО «Богословское рудоуправление»).

«Двух (горняков) придавило, один скончался, другой с травмами, извлекли обоих», — сказал собеседник агентства.

По данным источника «Интерфакса» в экстренных службах, предварительная версия обрушения — нарушение правил безопасности при проведении горных работ. Также среди версий рассматриваются природные причины произошедшего.

В конце июля Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело по факту гибели двух рабочих на неработающей угольной шахте «Алмазная».

