СК начал проверку после смерти рабочего на шахте в Свердловской области

По факту гибели рабочего при обрушении на шахте «Северопесчанская» в Свердловской области организована доследственная проверка, сообщили РБК в управлении Следственного комитета (СК) по региону.
«На место происшествия направлена следственно-оперативная группа в составе следователей городского отдела и криминалистов областного СКР, сотрудников МЧС и полиции», — рассказали в СК.
Там добавили, что собираются опросить руководство «Северопесчанской» и рабочих, которые находились в шахте в месте. Кроме того, в СК решают вопрос о назначении судмедэкспертиз пострадавшего и погибшего рабочих.
Правоохранители намерены истребовать и изучить документы об инструктаже по технике безопасности и работах, которые велись на шахте. В СК устанавливают ответственных за обеспечение безопасности во время работ на «Северопесчанской».
Ранее в администрации шахты сообщили РБК, что при проведении горных работ на «Северопесчанской» произошел несчастный случай, в результате которого один человек погиб, еще один пострадал.
Пострадавшему оказали медицинскую помощь, на месте происшествия работает оперативный штаб.