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СК начал проверку после смерти рабочего на шахте в Свердловской области
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СК начал проверку после смерти рабочего на шахте в Свердловской области
Общество, 00:50
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СК начал проверку после смерти рабочего на шахте в Свердловской области

По факту гибели рабочего при обрушении на шахте «Северопесчанская» в Свердловской области организована доследственная проверка, сообщили РБК в управлении Следственного комитета (СК) по региону.

«На место происшествия направлена следственно-оперативная группа в составе следователей городского отдела и криминалистов областного СКР, сотрудников МЧС и полиции», — рассказали в СК.

Там добавили, что собираются опросить руководство «Северопесчанской» и рабочих, которые находились в шахте в месте. Кроме того, в СК решают вопрос о назначении судмедэкспертиз пострадавшего и погибшего рабочих.

Правоохранители намерены истребовать и изучить документы об инструктаже по технике безопасности и работах, которые велись на шахте. В СК устанавливают ответственных за обеспечение безопасности во время работ на «Северопесчанской».

На шахте в Свердловской области произошло обрушение
Общество

Ранее в администрации шахты сообщили РБК, что при проведении горных работ на «Северопесчанской» произошел несчастный случай, в результате которого один человек погиб, еще один пострадал.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь, на месте происшествия работает оперативный штаб.

Теги: Свердловская область , шахта
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