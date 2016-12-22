Гражданина Германии задержали в Турции за критику власти в соцсети

Гражданина Германии задержали в Турции за критику властей в соцсетях, передает радиостанция NDR.



Житель Гамбурга, 46-летний Ильхам А., был задержан, когда он навещал свою мать в городе Каракоджане. По словам очевидцев, к нему в дом пришла с обыском полиция. Мужчину задержали по обвинению в террористической пропаганде и отправили в тюрьму в Элязыг.

Адвокат задержанного Эркан Йилдирим сообщил, что его подзащитного задержали после того, как он на своей странице в Facebook раскритиковал действия турецкого правительства.

«Мы знаем об этом. Посольство в Анкаре начнет консульскую помощь», — приводит Reuters слова источника в Министерстве иностранных дел Германии.

Представитель МИД Германии заявил, что в среду в Турции было арестовано еще семь немецких граждан по политическим мотивам.

15 августа Суд турецкого Измира отказался отпустить американского пастора Эндрю Брансона из-под ареста. Его адвокат считает необоснованными доказательства, что пастор поддерживает террористов. Эндрю Брансон находится под арестом с октября 2016 года по обвинениям в поддержке движения проповедника Фетхуллаха Гюлена, которое турецкие власти считают террористическим, а также по подозрению в шпионаже и попытке свержения власти.

В начале августа Вашингтон обвинил в серьезных нарушениях прав человека глав Минюста и МВД Турции и ввел против них санкции. «Оба они играли ключевую роль в аресте и удержании под стражей пастора Брансона», — заявила официальный представитель Госдепа США Сара Сандерс. Ограничения подразумевают арест счетов и собственности политиков в США и запрет американским гражданам и организациям на осуществление каких-либо транзакций, связанных с министрами.