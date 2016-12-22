Вторую фигурантку «дела «Нового величия» выпустили под домашний арест

Дорогомиловский суд Москвы принял решение изменить меру пресечения для 19-летней обвиняемой по делу организации «Новое величие» Марии Дубовик, переведя ее из СИЗО под домашний арест, передает корреспондент РБК. Ранее в четверг тот же суд отпустил под домашний арест и другую фигурантку «дела «Нового величия», 18-летнюю Анну Павликову.

Обвиняемым по делу «Нового величия» вменяется организация экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ). При этом адвокаты обвиняемых утверждают, что фактическим инициатором создания движения был оперативник центра «Э» МВД и два его агента.

О ходатайстве следствия о смягчении меры пресечения для обеих девушек стало известно в среду, 15 августа, в день проведения «Марша матерей» — несогласованной акции с требованием отпустить Павликову и Дубовик. В Главном следственном управлении СК по Москве РБК подачу ходатайства объяснили тем, что основная работа по делу уже завершена, и «отсутствием оснований для дальнейшего содержания девушек под стражей».

«Марш матерей» в Москве состоялся, несмотря на плохую погоду и изменение позиции СК. ​По официальной оценке МВД, акция собрала 200 человек; корреспондент РБК оценил ее численность в 1‒2 тыс. человек.