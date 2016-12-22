Суд арестовал вице-мэра Оренбурга по делу о взятке в 2 млн руб.

Ленинский районный суд Оренбурга арестовал вице-мэра города Геннадия Борисова по обвинению в получении взятки в 2 млн руб. Об этом РБК сообщили в Следственном комитете России. Отмечается, что таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия.

Борисов занимался вопросами по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству. Он был задержан днем 8 августа. По версии следствия, чиновник в рамках личной встречи получил от генерального директора одной коммерческой организации взятку в 2 млн руб. Против Борисова возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере).

По данным следствия, взятка была передана за общее покровительство и попустительство при строительстве и реализации объектов недвижимости на территории Оренбурга.

Как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, следствие считает, что «Борисов действовал в составе группы по предварительному сговору с другими чиновниками». При этом он не исключил, что вице-мэр систематически вымогал деньги у представителей строительных компаний в том числе за выдачу разрешений на строительство. По словам источника, круг подозреваемых может расшириться.

В июне в Оренбурге задержали регионального министра сельского хозяйства Михаила Маслова и бизнесмена Виктора Железнова по подозрению в хищении более 100 млн руб. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).