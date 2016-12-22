Генсек ОДКБ вернулся в Москву и приступил к прежней работе

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров вернулся из Еревана в Москву. Об этом говорится на сайте организации.
Как отмечает пресс-служба ОДКБ, он прилетел в столицу России 4 августа и приступил к исполнению своих обязанностей в полном объеме.
Ранее, 26 июля, специальная следственная служба Армении попросила арестовать генерал-полковника Хачатурова. Ему предъявили обвинение в свержении конституционного строя Армении по предварительному сговору с другими лицами. По данным ведомства, обвинение связано с событиями 2008 года. Однако суд решил отпустить Хачатурова под залог.
Обвинения по свержению конституционного строя также предъявили второму президенту Армении Роберту Кочаряну согласно ч. 1 ст. 300.1 УК страны (свержение конституционного строя Армении с применением насилия, а также завладение полномочиями президента Армении, парламента, Конституционного суда или правительства способом, не предусмотренным Конституцией). По ней Кочаряну грозит до 15 лет тюрьмы.
По делу также проходит бывший министр обороны Армении Микаел Арутюнян.
С февраля по март 2008 года в Армении прошли протесты против нарушений на президентских выборах. Среди организаторов митингов оказался нынешний глава правительства страны Никол Пашинян. Тогда на президентских выборах победил Серж Саргсян. В апреле 2018 года, будучи в должности премьер-министра, он подал в отставку из-за организованных Пашиняном массовых антиправительственных митингов.