ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,28 62,84 EUR Нал. 74,38 72,75 USD Бирж. 63,34 -0,07 EUR Бирж. 73,23 -0,18 USD ЦБ. 63,45 +0,32 EUR ЦБ. 73,47 +0,05 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 7323,95 -46,05 IMOEX 2297,99 +0,12% RTSI 1145,08 +0,36% Brent 72,77 -1,01% DJIA 25462,58 +0,54% Nasdaq 7812,02 +0,12%
Генсек ОДКБ вернулся в Москву и приступил к прежней работе
Лента новостей
Петросян подал встречный иск к Степаненко о разделе имущества 15:20, Общество Как живут японцы в России и что нужно знать о культуре Японии 15:02, РБК и Subaru МЧС предупредило москвичей о грозе с ветром до 15 м/с 14:48, Общество Пожар не нанес большого ущерба дому-музею Тургенева в Москве 14:48, Общество Нурмагомедов получит рекордный гонорар за бой с Макгрегором 14:32, Спорт Генсек ОДКБ вернулся в Москву и приступил к прежней работе 14:31, Политика Эрдоган в ответ на санкции пообещал заморозить счета министров США 14:20, Политика ВВС Израиля ударили по сектору Газа после запуска воздушных шаров 14:18, Политика Суд приговорил бывшего директора театра на Перовской к пяти годам колонии 14:05, Общество Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 13:59, РБК и Сбербанк Саудиты возобновили транзит нефти через Баб-эль-Мандебский пролив 13:51, Политика Трамп передал свой ответ на письмо Ким Чен Ына 13:48, Политика Роспотребнадзор предупредил об эпидемии кори в Северной и Южной Америках 13:38, Общество В Раде допустили дефолт на Украине из-за цен на газ 13:28, Экономика «Реал» согласился вести переговоры о переходе лучшего игрока ЧМ-2018 13:18, Спорт В «Роснефти» назвали необъяснимыми действия экипажа разбившегося Ми-8 13:04, Общество Правительство одобрило законопроекты об улучшении системы техосмотра 12:57, Политика Глава МИД Турции по-русски выразил соболезнования из-за катастрофы Ми-8 12:55, Общество Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 12:54, РБК и Сбербанк В Москве неизвестный украл рюкзак с более 3 млн руб. 12:34, Общество Нурмагомедов прокомментировал в Instagram бой против Макгрегора 12:28, Спорт СКР назвал ошибку пилотирования одной из версий крушения Ми-8 12:28, Общество Израиль перехватил шедшее под шведским флагом судно «Флотилии свободы» 12:11, Политика В Калужской области при ДТП с микроавтобусом погибли восемь человек 12:07, Общество Роман Шмаков — РБК: как устроен современный рынок дата-центров 11:53, РБК и Schneider Electric «Барселона» объявила о трансфере основного игрока «Баварии» 11:46, Спорт Демпартия США призвала своих членов отказаться от смартфонов ZTE и Huawei 11:29, Политика МАК начал расследование крушения вертолета Utair в Красноярском крае 11:29, Общество
Генсек ОДКБ вернулся в Москву и приступил к прежней работе
Политика, 14:31
0
Генсек ОДКБ вернулся в Москву и приступил к прежней работе

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров вернулся из Еревана в Москву. Об этом говорится на сайте организации.

Как отмечает пресс-служба ОДКБ, он прилетел в столицу России 4 августа и приступил к исполнению своих обязанностей в полном объеме.

Ранее, 26 июля, специальная следственная служба Армении попросила арестовать генерал-полковника Хачатурова. Ему предъявили обвинение в свержении конституционного строя Армении по предварительному сговору с другими лицами. По данным ведомства, обвинение связано с событиями 2008 года. Однако суд решил отпустить Хачатурова под залог.

Обвинения по свержению конституционного строя также предъявили второму президенту Армении Роберту Кочаряну согласно ч. 1 ст. 300.1 УК страны (свержение конституционного строя Армении с применением насилия, а также завладение полномочиями президента Армении, парламента, Конституционного суда или правительства способом, не предусмотренным Конституцией). По ней Кочаряну грозит до 15 лет тюрьмы.

По делу также проходит бывший министр обороны Армении Микаел Арутюнян.

С февраля по март 2008 года в Армении прошли протесты против нарушений на президентских выборах. Среди организаторов митингов оказался нынешний глава правительства страны Никол Пашинян. Тогда на президентских выборах победил Серж Саргсян. В апреле 2018 года, будучи в должности премьер-министра, он подал в отставку из-за организованных Пашиняном массовых антиправительственных митингов.

Теги: ОДКБ , Юрий Хачатуров
Главное
В «Роснефти» назвали необъяснимыми действия экипажа разбившегося Ми-8 Общество
Материалы по теме
Отложенное дело: в чем обвиняют экс-президента Армении и генсека ОДКБ Политика
Суд арестовал экс-президента Армении Роберта Кочаряна Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter