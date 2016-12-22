Запуск «Протона» с зарубежными спутниками пройдет следующей весной

Ракету-носитель «Протон» с иностранными спутниками Eutelsat-5West и MEV-1 запустят на орбиту в марте 2019 года. Об этом «РИА Новости» сообщили в дирекции по коммуникациям Центра им. Хруничева.

Предполагалось, что запуск спутников произойдет в 2018 году. Отмечается, что срок был изменен по инициативе заказчика.

В феврале 2019 года планируется запуск «Протона» с российским спутником «Ямал-601» для «Газпром космические системы».

Как рассказал агентству генеральный директор компании «Информационные спутниковые системы» Николай Тестоедов, на первый квартал 2019 года также планируется запуск военного спутника связи «Благовест».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, в 2019 году с космодрома Плесецк в интересах Минобороны состоится третий запуск ракеты-носителя «Ангара».

В августе 2017 года Рогозин, занимавший тогда пост вице-премьера, объявил о переходе Центра им. Хруничева от производства ракет-носителей «Протон-М» к выпуску сверхтяжелых «Ангара-А5» и «Ангара-А5М».

«Протоны» выпускаются в России с начала 2000-х годов. Это основная ракета-носитель тяжелого класса, которая используется для запусков космических объектов.