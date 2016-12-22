ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,62 66,40 EUR Нал. 76,92 75,53 USD Бирж. 67,00 -0,29 EUR Бирж. 76,23 -0,13 USD ЦБ. 66,89 +0,52 EUR ЦБ. 76,06 +0,83 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 6424,70 +84,80 IMOEX 2263,32 -0,17% RTSI 1064,03 +0,83% Brent 71,12 +0,54% DJIA 25162,41 -0,54% Nasdaq 7774,12 -1,23%
Запуск «Протона» с зарубежными спутниками пройдет следующей весной
Лента новостей
Прокуратура Украины попросила 15 лет тюрьмы для Януковича за госизмену 14:23, Политика Основатель PayPal: Bitcoin бесполезен в качестве платежного средства 14:18, Крипто «Эксподрев»: тенденции леспрома России продемонстрируют в Красноярске 14:14, Партнерский материал Дэниел Рэдклифф обратился к поклонникам на якутском языке 14:06, Общество От крещения до варки спагетти: что делали с Кубком Стэнли его обладатели 14:03, Фотогалерея  Начальник Генштаба ВСУ оценил потребности украинской армии в $4 млрд 14:03, Политика Пенсионерку обвинили по пяти уголовным статьям за посты во «ВКонтакте» 14:01, Общество Роман Шмаков — РБК: как устроен современный рынок дата-центров 13:51, РБК и Schneider Electric Футболист «Спартака» Ивелин Попов допустил свой переход в ПАОК 13:44, Спорт Власти Москвы рассказали о прививочных пунктах в торговых центрах 13:42, Общество Криптовалюты дешевеют: выгодно ли сейчас заниматься майнингом 13:35, Крипто Запуск «Протона» с зарубежными спутниками пройдет следующей весной 13:29, Технологии и медиа В Крыму заявили о планах открыть паромное сообщение с Турцией 13:27, Экономика Киев отчитался о продвижении украинских войск в Донбассе 13:09, Политика Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 13:09, РБК и Сбербанк Адвокаты Януковича устроили потасовку с полицейскими в здании суда 13:03, Политика Россия потратит на восстановление купола Капитолия в Гаване ₽642 млн 13:00, Бизнес Украина включила Прилепина в список угрожающих безопасности страны 12:59, Политика Новый бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М представили в Казани 12:57, Технологии и медиа Совет директоров En+ Group одобрил переезд в российский офшор 12:56, Бизнес Адвокат сообщил о предъявлении Степаненко прав на часы Петросяна 12:54, Общество Умерла двукратная олимпийская чемпионка Елена Шушунова 12:49, Спорт На адрес BitMEX перевели 18 тыс. биткоинов: криптовалюта подорожала 12:46, Крипто На рыбалку с президентом: неформальные мероприятия Путина за границей 12:38, Фотогалерея  Кремль сообщил об обстоятельствах приглашения Путина на свадьбу в Австрии 12:38, Политика Сколько государство даст заработать на обновлении инфраструктуры ЖКХ 12:32, РБК и Сбербанк
Запуск «Протона» с зарубежными спутниками пройдет следующей весной
Технологии и медиа, 13:29
0
Запуск «Протона» с зарубежными спутниками пройдет следующей весной

Ракету-носитель «Протон» с иностранными спутниками Eutelsat-5West и MEV-1 запустят на орбиту в марте 2019 года. Об этом «РИА Новости» сообщили в дирекции по коммуникациям Центра им. Хруничева.

Предполагалось, что запуск спутников произойдет в 2018 году. Отмечается, что срок был изменен по инициативе заказчика.

В феврале 2019 года планируется запуск «Протона» с российским спутником «Ямал-601» для «Газпром космические системы».

Центр имени Хруничева показал макет ракеты-носителя «Протон-Л»
Технологии и медиа

Как рассказал агентству генеральный директор компании «Информационные спутниковые системы» Николай Тестоедов, на первый квартал 2019 года также планируется запуск военного спутника связи «Благовест».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, в 2019 году с космодрома Плесецк в интересах Минобороны состоится третий запуск ракеты-носителя «Ангара».

В августе 2017 года Рогозин, занимавший тогда пост вице-премьера, объявил о переходе Центра им. Хруничева от производства ракет-носителей «Протон-М» к выпуску сверхтяжелых «Ангара-А5» и «Ангара-А5М».

«Протоны» выпускаются в России с начала 2000-х годов. Это основная ракета-носитель тяжелого класса, которая используется для запусков космических объектов.

Теги: «Протон» , запуск
Главное
Генерал СКР Никандров получил 5,5 года за взятку по делу Шакро Молодого Общество
Материалы по теме
«Энергомаш» заявил о скором прекращении выпуска двигателей для «Протонов» Технологии и медиа
Рогозин обозначил сроки сворачивания производства «Протонов» Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter