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Чемпионат мира по футболу в России помог «МегаФону» увеличить выручку
Технологии и медиа, 10:09
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Чемпионат мира по футболу в России помог «МегаФону» увеличить выручку

Выручка сотового оператора «МегаФон» во втором квартале 2018-го выросла на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 81,9 млрд руб. Об этом говорится в квартальном отчете компании, поступившем в РБК.

Выручка от услуг мобильной связи выросла на 4,6%, составив 68,3 млрд руб, от мобильной передачи данных — на 12,7%, до 24,7 млрд руб. На эти показатели в значительной мере повлияло потребление услуг во время чемпионата мира по футболу, говорится в отчете.

При этом выручка «МегаФона» от услуг фиксированной связи увеличилась на 21,8%, составив 7,9 млрд руб. Этот рост был обусловлен в первую очередь контрактом на сумму 800 млн руб., по которому «МегаФон» предоставлял телекоммуникационную инфраструктуру для проведения чемпионата мира по футболу. Также высокие темпы роста показала выручка от дополнительных услуг — на 13,5%, однако абсолютные цифры компания раскрывать отказалась. Драйвером этого сегмента выручки стал сервис «Мегафон ТВ», что также связано с ЧМ, во время которого трафик этой услуги вырос в пять раз. По данным «МегаФона», за время чемпионата болельщики на стадионах и в фан-зонах в городах, где проходили матчи, проговорили более 34 млн мин., что эквивалентно беспрерывному разговору в течение 65 лет. Общий интернет-трафик достиг 500 ТБ. При этом за второй квартал 2018 года ARPDU (средний доход от пользователя мобильного интернета) вырос на 10,7%, составив 258 руб. Показатель DSU (средний трафик на пользователя мобильного интернета) вырос на 45,6% или на 2,4 Гб, и составил 8,8 Гб.

Выручка от продажи оборудования и аксессуаров, напротив, упала на 7,3%, до 5,7 млрд руб. Падение компания объясняет сокращением розничной сети. В целом по итогам второго квартала чистая прибыть «МегаФона» выросла на 11,5% в годовом выражении и составила 6,2 млрд руб. Капитальные затраты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 23,5%, до 16,2 млрд руб. Чистый долг компании на 30 июня составил 214,7 млрд руб.

Абонентская база «МегаФона» увеличилась на 0,1%, до 77,5 млн человек.

Ранее в «МегаФоне» заявляли, что рассчитывают на «серьезный» рост доходов от гостевого роуминга во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Оправдались ли эти ожидания, в компании не уточнили.

Среди конкурентов «МегаФона» за второй квартал пока отчиталась только компания «ВымпелКом» (работает под брендом «Билайн»). Выручка этой компании выросла на 6% и составила 72,5 млрд руб. В «ВымпелКоме» объясняли динамику увеличением объема оказанных услуг мобильной связи, а также ростом продаж оборудования и комплектующих на 107,2%, ​до 5,7 млрд руб.

Теги: «МегаФон» , сотовый оператор , Чемпионат мира по футболу , «ВымпелКом»
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