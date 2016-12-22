«МегаФон» спрогнозировал эффект от чемпионата мира по футболу

Сотовый оператор «МегаФон» рассчитывает на «серьезный» рост доходов от гостевого роуминга во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил исполнительный директор компании Геворк Вермишян на мероприятии, посвященном презентации ее финансовых результатов в первом квартале, передает корреспондент РБК.

По его словам, перед началом чемпионата «МегаФон» разместил рекламу на английском языке в аэропортах и других местах, где ее могут увидеть болельщики. Также оператор выпустил специальный тарифный план Hello для гостей чемпионата. «МегаФон» ожидает, что покупатели этого тарифного плана увеличат абонентскую базу компании. Однако к концу года эффект от этого будет незаметен, поскольку, уехав из России, иностранцы перестанут пользоваться сим-картой оператора. Итоги по направлению «гостевой роуминг» оператор сможет подвести позже.

Дополнительную выручку «МегаФону» также должен принести контракт с «дочкой» «Ростеха» — Национальным центром информатизации (НЦИ) по обеспечению чемпионата мобильной связью, отметил гендиректор «МегаФона» Сергей Солдатенков. «Ростех» был назначен единственным исполнителем проекта по созданию инфраструктуры связи и IT для чемпионата мира по футболу. «МегаФон» выиграл тендер НЦИ на предоставление телеком-инфраструктуры для оказания сервисов мобильной и фиксированной связи. Размер выручки «МегаФон» не раскрывает. По условиям договора оператор должен оказывать услуги НЦИ с 1 марта этого года до конца 2018-го. Сумма контракта составляет 4,24 млрд руб. с НДС.

Как напомнил Солдатенков, «МегаФон» предоставляет около 1,3 тыс. сервисов FIFA на 400 объектах. При этом простой в оказании услуг не должен превышать четырех минут суммарно в месяц. В противном случае компания будет оштрафована на 50 млн руб., поэтому для некоторых услуг оператор делал тройное резервирование.

Кроме того, «МегаФон» зафиксировал увеличение количества загрузок своего приложения «МегаФон.ТВ», а также рост трафика в сети. В частности, во время матча Россия — Египет 20 июня трафик вырос на 20% благодаря тому, что много людей смотрели онлайн-трансляции, отметил представитель компании.

В четверг, 21 июня, «МегаФон» опубликовал результаты за первый квартал этого года. Выручка компании от телекоммуникационных услуг выросла на 2,6% по сравнению с тем же периодом в 2017 году, до 76,46 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 57,2% и составила 6,04 млрд руб. На нее оказали влияние рост показателя OIBDA в первом квартале на 5,3%, переход на стандарт отчетности МСФО 15 (эффект от этого составил 450 млн руб.), а также сокращение убытков по курсовым разницам на 747 млн руб. по сравнению с прошлым годом благодаря благоприятному изменению курсов иностранных валют.

Выручка «МегаФона» в России («дочки» компании также работают в Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии) составила 75,37 млрд руб. По сравнению с первым кварталом прошлого года этот показатель вырос также на 2,6%. Аналогичный темп роста был у выручки «МегаФона» от мобильных услуг в России: она достигла 63,3 млрд руб.

При этом количество абонентов мобильной связи у компании в первом квартале сократилось на 1,4%, до 74,54 млн. В компании настаивают, что это соответствует их стратегии, по которой «МегаФон» нацелен на увеличение доходности абонентов в течение срока их жизни в сети (Lifetime Value, LTV). В течение прошлого года компания сокращала продажи сим-карт и количество дистрибьюторов, точек присутствия, отметил управляющий директор по стратегическому и организационному развитию «МегаФона» Александр Соболев.

«В целом общие продажи сим-карт на рынке России падают, но это происходит не так быстро, как у нас. Мы агрессивнее конкурентов снижали объем продаж сим-карт. Это ненормальная ситуация, когда у нас одни из самых высоких в мире уровень проникновения сотовой связи (180%) и уровень оттока абонентов (50%)», — отметил Соболев.

Показатель LTV «МегаФона» вырос на 24,2% с марта 2017 года к марту 2018-го. В результате снижения продаж на рынке у «большой тройки» снижается коммерческая база, но после того, как оператор «очистит» продажи и существующую базу, ее размер стабилизируется, отметил Соболев. Когда это произойдет, представитель «МегаФона» не прогнозирует.

Абонентская база МТС и «ВымпелКома», представивших свои результаты ранее, в первом квартале сократилась на 1,1%, до 78,1 млн абонентов, и 1,2%, до 56,3 млн, соответственно.