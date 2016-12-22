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Экс-глава управления СБУ призвал разорвать все отношения Киева и Москвы
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Экс-глава управления СБУ призвал разорвать все отношения Киева и Москвы
Политика, 06:24
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Экс-глава управления СБУ призвал разорвать все отношения Киева и Москвы

Вслед за отменой железнодорожного сообщения между Украиной и Россией, Киеву необходимо разорвать все оставшиеся связи с Москвой, в том числе денежные переводы, заявил бывший руководитель главного следственного управления СБУ (ГСУ СБУ) генерал-майор Василий Вовк, передает «Обозреватель».

«Если мы будем закрывать железнодорожное сообщение — давайте закрывать все. Давайте вообще отменим все отношения, любые переходы границы с РФ. Оно так и должно быть, если у нас война», — считает он.

При этом, Вовк посоветовал помнить о том, что около 2 млн украинцев работают в России. Он отметил, что работу над разрывом отношений с Москвой необходимо вести последовательно, предварительно оценив последствия от таких действий.

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Экс-глава ГСУ СБУ подчеркнул, что любые решение в данном вопросе должны быть прямыми и однозначными. «Или мы продолжаем торговать, общаться с РФ, или полностью закрываем любые отношения со страной-агрессором, страной-оккупантом», — заключил Вовк.

В начале августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что власти Украины рассматривают возможность прекратить железнодорожное сообщение с Россией. В российской Федеральной пассажирской компании тогда ответили, что через украинскую территорию идет лишь поезд из Москвы в Кишинев.

Теги: Украина , взаимоотношения
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