Почти пятая часть месячной нормы осадков выпала в среду в Москве

Во время ливня, который прошел в Москве в среду, в столице выпала пятая часть от месячной нормы осадков, заявили в метеобюро Москвы, передает «Интерфакс».
Синоптики рассказали, что метеостанция на ВДНХ зафиксировала прирост осадков на 14 мм. «Во время сильного дождя выпала почти пятая часть месячной нормы осадков, которая в августе составляет 77 мм», — заявили в метеобюро.
При этом, по словам синоптиков, всего с начала августа в Москве выпало примерно 19 мм осадков. В метеобюро добавили, что дожди могут пройти в столице и в четверг, температура воздуха в этот день не будет подниматься выше 21-23 градусов.
В пятницу и на выходных осадки в столице не ожидаются, а в воскресенье воздух прогреется до 22-27 градусов.
В среду в главном управлении МЧС по Москве предупредили, что во второй половине дня местами в столице пройдут дождь, гроза и град, сопровождаемые сильным ветром. В Минтранспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья посоветовали отказаться от дальних поездок из-за непогоды.