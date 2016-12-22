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Украинская писательница рассказала о «языковом режиме» в лагере
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Украинская писательница рассказала о «языковом режиме» в лагере
Украинский кризис, 20:26
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Украинская писательница рассказала о «языковом режиме» в лагере

Украинская писательница Лариса Ницой рассказала, как штрафовала воспитателей в детском лагере за то, что они говорили на русском языке, и установила «украиноязычный режим». Об этом она сообщила в интервью изданию «Обозреватель».

Ницой рассказала, что в Карпатах ее пригласили поработать в детском лагере. Она отметила, что туда приехали много детей, которые говорили по-русски, и вожатых. Писательница сказала воспитателям, что в лагере действует «украиноязычный режим» и они должны говорить с детьми только на украинском. По словам Ницой, один вожатый сказал, что не любит украинский язык, а другая — что даже его ненавидит. Несмотря на это, Ницой пообещала, что «за каждую русскоязычную ситуацию с детьми» воспитателей будут штрафовать на 50 грн (117 руб).

Писательница отметила, что детей никто за русский язык не штрафовал и не заставлял их говорить на украинском. По ее словам, для них были введены поощрения за использование украинского языка. «Я детям сказала: между собой можете говорить на любом языке, но в публичном пространстве готовить газету, презентацию, выступать вы должны на украинском языке», — отметила писательница. По ее словам, дети получали дополнительные конфеты, а некоторые воспитатели были оштрафованы на 500–600 грн (около 1,2–1,4 тыс. руб.).

Ницой сравнила ситуацию в лагере со страной. Она отметила, что это «маленькая ее модель» и она «безболезненная», потому что никто никого не заставлял и не применял физических наказаний, но все работает. Писательница отметила, что взрослых, которые все понимают, но «идут на принцип», наказывают. Ницой не сообщила, когда была в лагере в Карпатах, сказав только, что это было недавно.

Лариса Ницой — автор таких детских книг, как «Несокрушимые муравьи», «Страшное чудовище», «Ярик и рогатый Ми…» и других. Она пишет на украинском языке.

Теги: Украина , государственный язык , украинский язык
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