Украинскую писательницу возмутили дети из Донбасса в летних лагерях

Украинская детская писательница Лариса Ницой возмутилась тем, что в летних лагерях отдыхают дети из Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик. Об этом она заявила в эфире телеканала ZIK.
«Для чего этих детей сводят с нашими украинскими детьми?» — спросила писательница.
В эфире она обратилась к Службе безопасности Украины с вопросом, почему в летних лагерях на территории страны отдыхают дети с «оккупированных территорий» наравне с детьми бойцов АТО и как они туда попадают. Она заявила, что в этих лагерях дети из Донбасса «прославляют Россию».
В июле Ницой рассказала, что штрафовала воспитателей в детском лагере в Карпатах за то, что они говорили на русском языке. При этом она установила «украиноязычный режим».
Лариса Ницой — автор детских книг «Несокрушимые муравьи», «Страшное чудовище», «Ярик и рогатый Ми…» и других.