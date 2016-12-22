Минюст Украины предложил создать свой «список Магнитского»

Министр юстиции Украины Павел Петренко предложил создать аналог «списка Магнитского», передает «Крыминформ».



«Мы будем обращаться к нашим международным партнерам с предложением сформировать отдельный санкционный список по аналогу «списка Магнитского», где будет фактически перечень лиц, причастных к похищению и лишению свободы, издевательствам и пыткам над украинскими гражданами, которые являются политическими заключенными на территории РФ», — заявил министр.

Ранее в августе Киев подал в ЕСПЧ иск с жалобой на Россию по поводу нарушения прав украинских политических заключенных. Петренко заметил, что подобный документ подается против России впервые. «Это дает для нас сейчас аргумент перед нашими международными партнерами о введении дополнительных санкций, персональных санкций, против всего руководства России и причастных к данным политически мотивированным преследованиям чиновников, работающих в России», — подчеркнул Петренко.

Он отметил, что это уже шестое межгосударственное заявление Украины к ЕСПЧ.

10 августа украинский Минюст подал в ЕСПЧ Межгосударственное заявление против Российской Федерации относительно украинских политзаключенных, которых незаконно удерживает Россия. Всего в списке значится 71 украинец, однако в зависимости от собранных доказательств список может увеличиться.

​«Акт Магнитского» был принят США в 2012 году. Он предполагает введение санкций против россиян, причастных к нарушениям прав человека. Аналогичные меры были приняты Великобританией, Канадой и ЕС. Документ назвали в честь умершего в СИЗО аудитора фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского.