National Interest сообщил о возможности случайного начала ядерной войны

Современные системы наблюдения и разведки США, России и Китая используются не только для отслеживания пусков ядерных ракет, но и для мониторинга запусков ракет с неядерными боеголовками.

Это может привести к случайному началу военного конфликта между ядерными державами, пишет журнал The National Interest. Атака одной из сторон на ​неядерные активы, такие как спутники или радары, может восприниматься как попытка нанести ущерб ядерному сдерживанию противника.

Журнал указывает, что выводы о возможности случайного ядерного конфликта сделали специалисты американского исследовательского центра Carnegie Foundation for International Peace (Центр Карнеги в поддержку мира). Специалисты центра отмечают, что все три страны преднамеренно размещают ядерное и неядерное оружие в одних и тех же местах, чтобы запутать своих противников.

Так, Россия размещает несущие баллистические ракеты с ядерными боеголовками и подводные лодки там же, где и подлодки с обычным вооружением, указывает журнал.

США также отказались от наземных систем слежения за ядерными силами других стран со времен холодной войны — спутники, которые запускает Вашингтон с середины 80-х годов, несут оборудование как для неядерных коммуникаций, так и для контроля за ядерными пусками. Таким образом, например, если Россия решит атаковать американские спутники для того, чтобы предотвратить применение неядерных ракет европейской системы ПРО, это может быть распознано как атака на ядерные силы США.

Чтобы исключить подобную угрозу, странам, обладающим ядерным оружием, следует разделить ядерное и неядерное вооружение и средства контроля за пусками. Избежать случайного начала ядерной войны также можно, создав спутники, которые будут отслеживать только ядерные боеголовки, но при этом не будут реагировать на запуск обычных ракет, считают эксперты.