АвтоВАЗ предоставит заем «дочке» Renault до 10 млрд руб.

АвтоВАЗ предоставит Renault Finance (100% принадлежит Renault) возобновляемый заем в размере до 10 млрд руб. до марта 2023 года, следует из сообщения автопроизводителя. Соответствующий договор заключен 15 августа.

Срок возврата любого транша по сделке — не позднее 28 февраля, а сам договор действует до 30 марта 2023 года, следует из сообщения.

Вопрос об одобрении договора между автоконцерном и Renault Finance рассматривался на заседании совета директоров АвтоВАЗа 25 июня. Какое решение было принято, стороны не раскрывали.

Представители Renault и АвтоВАЗа отказались от комментариев.

Доля Renault в Alliance Rostec Auto B.V. (СП «Ростеха» и Renault), который владеет 83,53% АвтоВАЗа, составляет 61,1%. «Ростеху» в СП принадлежит 38,9%. 2 июля альянс сделал предложение миноритариям о выкупе акций автоконцерна на общую сумму до 22,73 млрд руб. Оферта по акциям действует 70 дней. В октябре 2018 года «Ростех» и Renault завершат рекапитализацию АвтоВАЗа стоимостью более 107 млрд руб.