Число жертв обрушения моста в Генуе возросло до 37 человек

В Италии число жертв обрушения моста в Генуе достигло 37 человек, передает телеканал Rai News 24 со ссылкой на спасательные службы.

По последним данным, среди погибших было трое детей 8, 12 и 13 лет. Личности еще пяти погибших не установлены. Отмечается, что при обрушении пострадали 16 человек, 12 из которых находятся в тяжелом состоянии.

Видео: giornalettismo.com

В данный момент на месте происшествия работают пожарные, медики, полиция. Продолжается поисково-спасательная операция. По данным Гражданской защиты, в момент обрушения на мосту находилось более 35 автомобилей.

Ранее сообщалось о 35 погибших.

Часть моста Моранди в итальянской Генуе обрушилась 14 августа. Длина упавшей части составила примерно 80 м. Замминистра транспорта и инфраструктуры Италии Эдоардо Рикси заявил о том, что обрушившийся мост будет снесен. В связи с трагедией 15 и 16 августа были объявлены днями траура.