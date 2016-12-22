Появилась съемка с дрона места обрушения моста в Генуе

Итальянское издание La Stampa опубликовало сделанную с помощью беспилотника видеозапись места поисково-спасательной операции, которая проходит на месте обрушения моста в Генуе.

На кадрах видны лежащие обломки на железнодорожных путях.

Видео: La Repubblica / YouTube

По последним данным, в катастрофе погибли 35 человек, десять считаются пропавшими без вести.

Часть автомобильного моста в Генуе, по которому проходит автострада А10, обрушилась днем 14 августа. Длина обрушившегося участка — около 80 м. Мост строили с 1963 по 1967 год, его длина — 1,2 км, высота — 45 м.