Песков рассказал про телеграмму Путина Ким Чен Ыну ко Дню освобождения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с годовщиной освобождения Кореи, сообщает «РИА Новости».

«Да. Поздравили с годовщиной», — сказал представитель Кремля.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Ким Чен Ын направил российскому коллеге поздравление с годовщиной освобождения Кореи. По данным ЦТАК, в ответ на это Путин отправил телеграмму, в которой выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном в ближайшее время, чтобы обсудить двусторонние отношения и региональные проблемы.

Позже Песков рассказал журналистам о содержании российского ответа. «Это важная годовщина, традиционная телеграмма, где подчеркивается готовность установить и наладить диалог, развивать взаимовыгодные отношения», — пояснил пресс-секретарь президента, передает корреспондент РБК.

15 августа в Северной и Южной Кореях отмечается День освобождения от японской колониальной оккупации. В этот день в 1945 году капитулировавшая Япония освободила Корею.