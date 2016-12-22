ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,05 65,73 EUR Нал. 76,02 74,62 USD Бирж. 66,57 +0,23 EUR Бирж. 75,37 +0,08 USD ЦБ. 66,75 -1,47 EUR ЦБ. 76,23 -1,42 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 6443,00 +412,90 IMOEX 2269,57 -0,58% RTSI 1074,30 -0,67% Brent 71,90 -1,05% DJIA 25299,92 +0,45% Nasdaq 7870,89 +0,65%
Песков рассказал про телеграмму Путина Ким Чен Ыну ко Дню освобождения
Лента новостей
«Не помеха для криптовалют»: сооснователь Ethereum — о падении курса 10:57, Крипто «Зенит» отказался отдать нападающего в аренду «Сампдории» 10:44, Спорт Песков ответил на сообщения об отказе Кремля помиловать Сенцова 10:42, Политика Гаджет за миллион: первый тест нового Kia Ceed 10:41, Авто Прогнозы дня: покупкам на российском рынке могут помешать внешние факторы 10:39, Quote «Аэрофлот» выкупит акции у отказавшихся признать сделку по покупке МС-21 10:39, Бизнес В Саратовской области застрелили судью 10:36, Общество Дания возведет забор вдоль границы с Германией 10:35, Общество Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 10:32, РБК и Сбербанк В Госдуме предложили регистрировать сегвеи и гироскутеры 10:30, Общество Глава QIWI: «Медитация — метод, который позволяет двигаться к целям» 10:16, Партнерский материал Песков рассказал про телеграмму Путина Ким Чен Ыну ко Дню освобождения 10:14, Политика Надо ли дружить с коллегами — мнение психолога 10:05, Партнерский материал Минтранс Италии проверит все старые мосты и тоннели в стране 10:03, Общество У штаба разведслужбы ФРГ нашли неизвестный ранее кусок Берлинской стены 09:57, Общество МЧС предупредило москвичей о граде и шквалистом ветре 09:47, Общество Глобальные тенденции развития ретейла в 2018 году 09:35, Потребрынок  Жизнь налегке: как получать удовольствие от мини-путешествий 09:30, РБК Стиль и ASUS Президент Южной Кореи назвал условие для экономической кооперации с КНДР 09:30, Политика Скользкая тема: сколько приносит косметика из слизи улиток 09:19, Свое дело С верой в модернизм: как независимость изменила облик индийских церквей 09:19, Фотогалерея  Поисково-спасательные работы после обрушения моста в Генуе. Фоторепортаж 09:05, Фотогалерея  Власти Италии подтвердили гибель 35 человек при обрушении моста в Генуе 09:04, Общество В США свою кандидатуру на пост губернатора впервые выдвинул трансгендер 08:57, Политика Индийский премьер пообещал отправить человека в космос до 2022 года 08:52, Общество Власти обсудят сохранение льгот в старых границах пенсионного возраста 08:01, Экономика Российскому танкеру «Механик Погодин» опять запретили выход из Херсона 07:50, Общество Турция повысила пошлины на американские товары 07:39, Политика
Песков рассказал про телеграмму Путина Ким Чен Ыну ко Дню освобождения
Политика, 10:14
0
Песков рассказал про телеграмму Путина Ким Чен Ыну ко Дню освобождения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с годовщиной освобождения Кореи, сообщает «РИА Новости».

«Да. Поздравили с годовщиной», — сказал представитель Кремля.

Пхеньян сообщил о готовности Путина к скорой встрече с Ким Чен Ыном
Политика

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Ким Чен Ын направил российскому коллеге поздравление с годовщиной освобождения Кореи. По данным ЦТАК, в ответ на это Путин отправил телеграмму, в которой выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном в ближайшее время, чтобы обсудить двусторонние отношения и региональные проблемы.

Позже Песков рассказал журналистам о содержании российского ответа. «Это важная годовщина, традиционная телеграмма, где подчеркивается готовность установить и наладить диалог, развивать взаимовыгодные отношения», — пояснил пресс-секретарь президента, передает корреспондент РБК.

«Сколько лет рука об руку»: как живет поселок на границе России и КНДР Еще 16 фото
Фотогалерея

15 августа в Северной и Южной Кореях отмечается День освобождения от японской колониальной оккупации. В этот день в 1945 году капитулировавшая Япония освободила Корею.

Теги: Северная Корея , Дмитрй Песков , Владимир Путин
Главное
Власти обсудят сохранение льгот в старых границах пенсионного возраста Экономика
Материалы по теме
Пхеньян сообщил о готовности Путина к скорой встрече с Ким Чен Ыном Политика
Белый дом рассказал о желании Трампа новой встречи с Ким Чен Ыном Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter