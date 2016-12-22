Новый глава Гидрометцентра пообещал москвичам «бабье лето»

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев пообещал жителям Москвы в сентябре и октябре «бабье лето». Об сообщает «Интерфакс».

По его словам, об этом свидетельствуют высокое давление и антициклон. В то же время он отметил, что такая погода не обязательно придется на сентябрь и не обязательно будет отмечена летней температурой. В то же время говоря об августе Киктев отметил, что последний месяц лета покажет температуры выше климатической нормы и это продлится и в большую часть сентября.

Накануне, 10 августа, в Москву после похолодания вернулась жаркая погода. В некоторых районах воздух прогрелся близко к 27 градусам. В то же время на следующей неделе синоптики пообещали облачность и осадки, хотя и без сильного снижения температуры.