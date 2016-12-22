В Гидрометцентре рассказали о похолодании в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с РБК сообщил о понижении температуры в столичном регионе.

«Предшествующая неделя была очень жаркой, на 4–5 градусов выше нормы. Понижение температуры, действительно, будет происходить. В течение всех дней нынешней недели температура будет днем плюс 21–25 градусов. Исключение составит среда, когда опять будет взлет температуры до плюс 27–29 градусов», — пояснил он.

По словам Вильфанда, ночная температура также будет понижаться, и в ночь на субботу, 18 августа, в Москве и области составит плюс 6–11 градусов. «Это уже заметное понижение, это уже ощутимо», — добавил синоптик.

В минувшие выходные в Москве температура повысилась: воздух прогрелся до плюс 27 градусов. Синоптики объяснили это антициклоном, в центре которого оказалась столица. Кроме того, 10 августа в Москве зафиксировали рекордно высокое атмосферное давление.