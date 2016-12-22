Власти Италии подтвердили гибель 35 человек при обрушении моста в Генуе

В результате обрушения автомобильного моста в Генуе погибли по меньшей мере 35 человек. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает Reuters. Итальянскому телеканалу Rai News 24 эти данные подтвердили источники в спасательных службах.
Позже данные о 35 погибших подтвердил также глава МВД Италии Маттео Сальвини, также он поблагодарил спасателей, врачей и волонтеров за работу на месте обрушения.
Прежде власти Лигурии сообщали о 26 погибших при происшествии. 19 из них, по данным региональной администрации, уже опознаны.
Однако до сих пор несколько человек остаются пропавшими без вести, отмечает со ссылкой на спасателей Rai News 24. Как уточнили в полиции, среди погибших есть по крайней мере трое детей, известно, что одному из них было 10 лет. В больницах после обрушения моста находятся 15 пострадавших, девять из них — в тяжелом состоянии.
На месте происшествия продолжаются спасательные работы — специалисты разбирают завалы и ищут пропавших после трагедии людей.
Часть моста Моранди в итальянской Генуе на автостраде A-10 обрушилась 14 августа. Длина упавшей части виадука составила примерно 80 м. Пролеты рухнули, когда по ним двигались автомобили. В результате происшествия от 30 до 35 машин оказались под завалами. Замминистра транспорта и инфраструктуры Италии Эдоардо Рикси после обвала заявил о том, что обрушившийся мост будет снесен.