Число жертв лесных пожаров в Греции достигло 96 человек

Число жертв лесных пожаров в Греции возросло до 96 человек. Об этом сообщается на сайте пожарной службы страны.

«Число жертв пожаров в восточной Аттике к настоящему времени составило 96 человек», — говорится в сообщении.

При этом в больницах Греции находятся еще 13 пострадавших. При этом идентифицированы личности 81 погибшего, еще двоих пока не опознали.

В конце июля число жертв пожаров составляло 91, а пропавшими без вести значились еще 25. При этом 2 тыс. домов были повреждены в результате пожара, а четверть из них подлежат сносу. Associated Press со ссылкой на данные Исследовательского центра по проблемам эпидемиологии бедствий в Брюсселе сообщало, что этот лесной пожар в Греции стал самым смертоносным в Европе с 1990 года.

Администрации районов на западе и востоке Аттики объявили чрезвычайное положение. Греция также обратилась к Евросоюзу за помощью в ликвидации лесных пожаров.