МИД заявил об «интоксикации» отношений с США из-за «Открытого неба»

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что заморозка Вашингтоном бюджета программы наблюдательных полетов приведет к «интоксикации» международных отношений. По его словам, проблемы в «Открытом небе» возникли из-за действий США

Сергей Рябков (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Решение США заморозить бюджет программы военных наблюдательных полетов «Открытое небо» ведет к «интоксикации» международных отношений, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков агентству «РИА Новости».

«Это путь к дальнейшей интоксикации международных отношений односторонними методами. Об этом приходится только сожалеть», — сказал он. Замглавы МИДа отметил, что подобные вопросы можно было обсудить на консультативной комиссии.

По его словам, в программе «Открытое небо» есть несколько проблем, которые появились из-за «безответственных» действий Вашингтона. Рябков добавил, что США усложняют ситуацию и отвергают предложения России по данному вопросу.

Эксперт ПИР-Центра генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский в разговоре с РБК связал скептицизм США в отношении Договора по открытому небу с их отставанием в сфере технологий, необходимых для его реализации. По словам аналитика, ранее Россия создала два самолета для полетов в рамках «Открытого неба», которые были оснащены современными технологиями, включая цифровую аппаратуру наблюдения.

«Между тем США располагают только старыми самолетами и аналоговой аппаратурой, а запрос Пентагона в конгресс в прошлом году с просьбой выделить дополнительные средства на модернизацию был встречен отказом», — пояснил Бужинский. И добавил: «Находиться в таком ущербном положении американцы не хотят».

Другим фактором, который усложняет реализацию Договора по открытому небу, стали «искусственно созданные обеими сторонами трудности», продолжил Бужинский. Как пояснил эксперт, у США возникли проблемы с выполнением полетов над Калининградом, на что они ответили введением ограничений против России.

Положения бюджета Пентагона не означают автоматической приостановки договора, но в нынешнем контексте прекращение полетов в его рамках вполне вероятно, подчеркнул Бужинский. «Не исключаю, что по крайней мере какое-то время наши самолеты не смогут летать над Соединенными Штатами, а американские самолеты — над Россией», — пояснил он.

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 год. Он, в частности, предусматривает заморозку передачи средств на программу «Открытое небо», по которой российские и американские военные совершали наблюдательные полеты над территориями России и США.

В документе отказ от финансирования мотивировали тем, что Москва не выполняет все условия Договора по открытому небу. Так, Россию обвинили в использовании инфракрасных датчиков и радиолокационном синтезировании апертуры (технология, позволяющая при любой погоде и освещенности получать изображения земной поверхности с разрешением фотосъемки. — РБК) во время полетов над США и странами Евросоюза. В Вашингтоне также заявили, что российская сторона обязана предоставить американским наблюдателям летать над Москвой, Чечней, Калининградской областью и районами возле границ с Абхазией и Южной Осетией.

Ограничения с программы снимут в том случае, если президент США докажет комитетам конгресса, что Россия не нарушает свою часть соглашения.

В законе о национальной обороне США нет положений, которые ограничивали бы наблюдательные полеты США над Россией или, наоборот, по Договору по открытому небу, сказал РБК консультант ПИР-Центра Олег Шакиров. Закон действительно вводит ограничения в части расходования средств на выполнение договора, однако их нельзя интерпретировать как заморозку договора, указывает Шакиров.

Во-первых, законом предусмотрено, что США не могут тратить деньги на модернизацию американских самолетов, используемых для наблюдательных полетов, пока президент не предоставит в профильные комитеты сената и палаты представителей (по обороне и международным делам) предусмотренное законом свидетельство (certification). Президент должен подтвердить, что он ввел меры в ответ на действия России, которые США считают нарушением договора, продолжает эксперт. Если это условие будет выполнено, то модернизация самолетов может быть проведена — эти ассигнования предусмотрены законом, если же условие не будет выполнено, то США вынуждены будут продолжать осуществлять полеты на старых самолетах, говорит Шакиров.

С самолетами периодически возникают неполадки, например, в 2016 году американцы совершили экстренную посадку в Хабаровске, введение ограничений на модернизацию самолетов — это один из инструментов, который используют противники договора в конгрессе, отмечает Шакиров.

Во-вторых, закон вводит ограничение на расходование средств при голосовании или выполнении решений Консультативной комиссии по открытому небу. Это касается модернизации американских самолетов, но затронет и остальные государства, поскольку решения в комиссии принимаются консенсусом. Здесь речь идет о сертификации инфракрасных сенсоров и сенсоров с синтезированной апертурой, то есть оборудования, которое может использоваться на самолетах всех государств, обращает внимание эксперт.