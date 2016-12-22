В Генуе объявили траур по погибшим при обрушении моста

В Генуе объявлен двухдневный траур по жертвам обрушения моста. Об этом сообщается на сайте городской администрации

«В знак соболезнования, солидарности и поддержки всех генуэзцев по отношению к родственникам погибших при обрушении моста днями траура объявлены 15 и 16 августа», — указано в заявлении.

Днем 14 августа в Генуе обрушился автомобильный мост. По последним данным, погибли 35 человек, среди них один ребенок. 14 человек получили ранения, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Пропавшими без вести числятся десять человек. В Генконсульстве сообщили РБК, что среди погибших и пострадавших при катастрофе нет россиян.

По данным Reuters, мост прошел реконструкцию в 2016 году, а в последнее время там велись работы по укреплению фундамента опор. Местная жительница Иляна Маскаева рассказала РБК, что мост мог обрушиться из-за шторма.

«Я по этому мосту езжу несколько раз в день. В момент обрушения была в аэропорту (отправляла самолет с туристами в Москву) и слышала, как он обвалился. Была гроза, дождь и ветер, и мы подумали, что это странный гром», — рассказала Маскаева. По ее мнению, сооружение рухнуло в том числе из-за «постоянных технических работ на мосту»: «Это ослабило конструкцию, и она не выдержала урагана, который был сегодня утром».

Мост в Генуе был построен в 1967 году. Его длина составляет 1,1 км, высота — 46 м. В его районе расположены жилые дома, железнодорожная станция и промышленные объекты.