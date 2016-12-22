Минтранс предложил соединить Краснодар и Махачкалу скоростной магистралью

Министерство транспорта предложило построить высокоскоростную магистраль (ВСМ) Краснодар — Махачкала. Об этом заявил министр транспорта Евгений Дитрих, сообщает ТАСС.



По его словам, ведомство предложило построить магистраль между этими городами, чтобы связать все регионы Северного Кавказа и создать условия, чтобы россияне могли преодолеет расстояние в 650–700 км за три с небольшим часа. «Считаем, что этот проект имеет право на жизнь», — заявил Дитрих.

В июне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил , что глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Владимиру Путину с просьбой о строительстве высокоскоростной магистрали, которая дойдет до Грозного. Песков отметил, что каких-либо решений по этому вопросу принято не было. «Никаких модальностей готовых в плане финансирования, включения в тот или иной план, в ту или иную программу пока нет», — заметил он.

Позднее заместитель главы Министерства транспорта Алан Лушников заявил, что ведомство поддерживает строительство высокоскоростной магистрали до Грозного. Он отметил, что Махачкала, Ставрополь, Грозный — территория густонаселенная, которая динамично развивается с точки зрения экономики и в перспективе «может дать очень серьезный мультипликативный эффект».