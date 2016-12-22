За полгода «Газпром» увеличил поставки газа юго-востоку Украины на 10,4%

Российская компания «Газпром» поставила на юго-восток Украины за шесть месяцев 2018 года 1,534 млрд куб. газа, что на 10,4% больше, чем за тот же период 2017 года, когда в регион было экспортировано 1,389 млрд куб. Об этом «Газпром» сообщил (zip) в своей ежеквартальной отчетности.

Как отмечается в документе, в первом полугодии больше всего газа среди стран бывшего Советского Союза «Газпром» продал Белоруссии — 10,101 млрд куб. м. Среди европейских стран на первом месте стоит Германия — 29,596 млрд куб.м. Всего компания за шесть месяцев 2018 года поставила в Европу 81,589 млрд куб. м природного газа.

В марте «Газпром» объявил, что не будет поставлять газ для «Нафтогаза Украины», несмотря на то что компания внесла за него предоплату. В российской компании заявили, что причиной является отсутствие дополнительного соглашения сторон к уже действующему контракту.



Глава кабмина Украины Владимир Гройсман сказал, что гражданам нужно потреблять меньше газа, чтобы не покупать его у России или «в другом месте». Он отметил, что для того, чтобы его страна стала энергонезависимой, нужно, чтобы она потребляла столько газа, сколько добыла.

Украина отказалась покупать российский газ в ноябре 2015 года и стала покупать его в Европе. Также в этом году в Киеве заявили, что не будут поставлять газ в самопровозглашенные ЛНР и ДНР. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил начать поставки газа в ДНР и ЛНР в качестве гуманитарной помощи.